Добыча нефти и конденсата в России незначительно выросла в преддверии ослаблений ограничений в рамках сделки ОПЕК+

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. В годовом выражении этот показатель в то же время сократился на 16%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая. Первоначально добыча нефти должна была снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа планируется новое снижение, на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.