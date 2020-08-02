Добыча нефти и конденсата в России незначительно выросла в преддверии ослаблений ограничений в рамках сделки ОПЕК+

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. В годовом выражении этот показатель в то же время сократился на 16%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая. Первоначально добыча нефти должна была снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа планируется новое снижение, на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
2020-08-02T12:34:14+03:00
2020-08-02T12:34:14+03:00
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12:34, 02 августа 2020
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