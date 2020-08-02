Протесты с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошли накануне в Израиле

Участники акций обвиняют его в провале политики по борьбе с коронавирусом и коррупции. Тысячи жителей страны митинговали накануне в Иерусалиме, Тель-Авиве, Кесарии и других городах, передает ВВС. Субботние акции в отличие от предыдущих подобных выступлений в целом прошли мирно. Полиция задержала 12 человек. Из-за того, что те не желали расходиться по окончании согласованного времени.

