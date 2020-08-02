В Великобритании по подозрению в изнасиловании задержан бывший министр от Консервативной партии

Это случилось еще накануне утром, однако к вечеру субботы экс-министр и депутат еще находился в полиции на допросе, пишет газета The Sunday Times. Имени задержанного пока не называют. Потерпевшая, по сведениям издания, ранее работала в парламенте. Она утверждает, что депутат напал на нее, принуждал к сексу и нанес травмы.
2020-08-02T12:33:45+03:00
2020-08-02T12:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 02 августа 2020
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