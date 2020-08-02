В Великобритании по подозрению в изнасиловании задержан бывший министр от Консервативной партии

Это случилось еще накануне утром, однако к вечеру субботы экс-министр и депутат еще находился в полиции на допросе, пишет газета The Sunday Times. Имени задержанного пока не называют. Потерпевшая, по сведениям издания, ранее работала в парламенте. Она утверждает, что депутат напал на нее, принуждал к сексу и нанес травмы.