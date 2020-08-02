Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в стрельбе из автомата на городской набережной

Инцидент произошел минувшей ночью. В отдел полиции позвонили и рассказали, что на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов. Патруль задержал на месте происшествия жителя Волгоградской области. Кроме того, был обнаружен охолощенный автомат Калашникова. Никто в результате инцидента не пострадал, пишет РБК. В отношении задержанного был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Полицейские изъяли оружие и отправили его на экспертизу.