Порядка 70 человек были задержаны на акциях в поддержку протестующих Хабаровчан в разных городах России

Об этом свидетельствуют данные правозащитного проекта ОВД-Инфо. Они прошли более чем в 20 населенных пунктах, Сибири, Дальнего Востока и европейской части страны. В большинстве городов задержаний не было, в том числе в Хабаровске, где акция была наиболее многочисленной, собрав, несмотря на дождь, тысячи людей. В Москве в Новопушкинском сквере были задержаны 14 человек.

