Мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском закроют к концу года

Так пообещал сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее в некоторых районах Подмосковья местные жители выходили протестовать из-за работы мусорных полигонов. Самым масштабным было выступление жителей Волоколамского района.
2020-08-02T12:05:42+03:00
2020-08-02T12:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:05, 02 августа 2020
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