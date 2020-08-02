Научный центр «Вектор» уже в ноябре планирует начать производство вакцины от коронавируса

Генеральный директор центра Ринат Максютов сказал, что сама вакцинация может начаться в конце этого или начале следующего года. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что приступить к вакцинации населения планируется через пару месяцев. Минздрав в ближайшие два месяца ожидает еще две вакцины от коронавируса для клинических исследований, отметил Мурашко.