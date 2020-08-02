В России за сутки от коронавируса по официальным данным умерли 70 человек — это минимум с начала мая, сообщили в оперативном штабе. В течение двух месяцев снижается недельный прирост заражённых.

Число новых летальных исходов минимальное с 3 мая, когда умерли 58 пациентов, уточнили в оперативном штабе. Там сообщили, что по всей стране за минувшие сутки выявили почти 5 с половиной тысяч заражённых, лидер по традиции Москва, при этом в столице несколько меньше новых инфицированных, чем накануне. Оперативный штаб отчитался сегодня о 664х случаях коронавируса в столице. В нашем городе за вчерашний день умерли 12 пациентов. Новые случаи заражения выявлены по всей стране. При этом как уверяют в штабе наименьшие темпы прироста — две сотых процента — за сутки показали Московская область, Северная Осетия и Еврейская автономная область. Примерно такая же ситуация в Москве, Тульской области, Карачаево-Черкессии, Забайкалье и ещё нескольких регионах. С начала пандемии в России число заражённых превысило 850 тысяч, умерли за тот же период больше 14-ти тысяч, выздоровели 650 тысяч. Министр здравоохранения Михаил Мурашко вчера объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Прививать массово возможно начнут уже в октябре – первыми будут врачи и учителя, для россиян вакцина будет бесплатной.

Между тем руководство научного центра Вектор только что сообщило о планах начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.