Власти Московской области намерены закрыть полигон «Ядрово» под Волоколамском в середине декабря

Губернатор Андрей Воробьев заверил, что сейчас там практически нет мусора. Он добавил, что все мусорные полигоны в Московской области закроются к началу следующего года. С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, который, по их словам, распространялся с полигона. После того, как детей в Волоколамске пожаловались на плохое самочувствия, в городе начались акции протеста.
2020-08-02T11:33:38+03:00
2020-08-02T11:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 02 августа 2020
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