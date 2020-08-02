Власти Московской области намерены закрыть полигон «Ядрово» под Волоколамском в середине декабря

Губернатор Андрей Воробьев заверил, что сейчас там практически нет мусора. Он добавил, что все мусорные полигоны в Московской области закроются к началу следующего года. С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, который, по их словам, распространялся с полигона. После того, как детей в Волоколамске пожаловались на плохое самочувствия, в городе начались акции протеста.