В Хабаровске сегодня впервые с начала протестов не состоялось шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Днем на центральной площади собрались около ста человек. Однако из-за сильного ливня провести демонстрацию не удалось, пишет местное интернет-издание DVhab. Накануне, несмотря на дождь, в поддержку Фургала вышли несколько тысяч человек. Сообщалось, что после акции полиция задержала двоих протестующих. Протесты в Хабаровске не стихают уже три недели.