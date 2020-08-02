В Хабаровске сегодня впервые с начала протестов не состоялось шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Днем на центральной площади собрались около ста человек. Однако из-за сильного ливня провести демонстрацию не удалось, пишет местное интернет-издание DVhab. Накануне, несмотря на дождь, в поддержку Фургала вышли несколько тысяч человек. Сообщалось, что после акции полиция задержала двоих протестующих. Протесты в Хабаровске не стихают уже три недели.
2020-08-02T11:33:02+03:00
2020-08-02T11:33:02+03:00
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11:33, 02 августа 2020
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