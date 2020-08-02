В республике Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем

К месту происшествия уже направили ремонтные бригады, сказали в руководстве Северной железной дороги. Восстановлено движение по одному пути. Из-за аварии были задержаны как минимум два пассажирских поезда. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, заверили железнодорожники.
2020-08-02T11:32:31+03:00
2020-08-02T11:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 августа 2020
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