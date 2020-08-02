В республике Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем

К месту происшествия уже направили ремонтные бригады, сказали в руководстве Северной железной дороги. Восстановлено движение по одному пути. Из-за аварии были задержаны как минимум два пассажирских поезда. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, заверили железнодорожники.