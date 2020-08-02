Wildberries: Российские покупатели в июле стали чаще покупать медицинские маски

Российские покупатели в июле стали чаще покупать медицинские маски, подсчитали в интернет-магазине Wildberries. В последние три дня месяца по сравнению с аналогичным периодом июня спрос вырос более чем в полтора раза, пишет РБК. Самый большой рост был зафиксирован в московском регионе. Эксперты считают, что одной из причин стало снижение цены на маски. Вместе с этим упал спрос на многоразовые маски, кожные антисептики и дезинфицирующие средства. В Москве и по области сохраняется требование носить маски в общественных местах и на транспорте.