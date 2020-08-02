Wildberries: Российские покупатели в июле стали чаще покупать медицинские маски

Российские покупатели в июле стали чаще покупать медицинские маски, подсчитали в интернет-магазине Wildberries. В последние три дня месяца по сравнению с аналогичным периодом июня спрос вырос более чем в полтора раза, пишет РБК. Самый большой рост был зафиксирован в московском регионе. Эксперты считают, что одной из причин стало снижение цены на маски. Вместе с этим упал спрос на многоразовые маски, кожные антисептики и дезинфицирующие средства. В Москве и по области сохраняется требование носить маски в общественных местах и на транспорте.
2020-08-02T11:32:17+03:00
2020-08-02T11:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 августа 2020
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