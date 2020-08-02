В России уже почти полтора месяца снижается недельный прирост числа заразившихся коронавирусом

За последние семь дней было выявлено менее 38,5 тысяч случаев. Против почти 41 тысячи до этого. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 850 тысяч. При этом за минувшие сутки в стране было зафиксировано минимальное с начала мая число смертей, которые связаны с инфекцией – 70. Всего же умерли чуть более 14 тысяч человек.
2020-08-02T11:31:05+03:00
2020-08-02T11:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 02 августа 2020
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