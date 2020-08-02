Предвыборный съезд Республиканской партии США может впервые в истории пройти без прессы

Сторонники президента Дональда Трампа объясняют такое решение сложной ситуацией с коронавирусом.

Соратники хозяина Белого дома, в то время как он сам предлагает отложить из-за пандемии выборы президента, намеченные на ноябрь, рассказали о новой инициативе. Все мероприятия съезда в городе Шарлотт в Северной Каролине для журналистов могут закрыть. Это не исключил в интервью телеканалу CNN один из членов Республиканской партии. По его словам — кого именно СМИ не уточняет — съезд, на котором сторонники Дональда Трампа официально выдвинут его кандидатуру в президенты страны, пройдет в таком режиме из-за коронавируса. Форум республиканцы проведут с 21 по 24-е августа. Решение собеседник телеканала называет беспрецедентным, но по его словам оно вынужденное из-за предписаний губернатора штата, связанных с социальным дистанцированием. По данным CNN вместо двух с половиной тысяч делегатов съезда по этой причине останется немногим больше 330-ти. В свою очередь газета Washington Examiner пишет, что решение о партийном съезде без прессы пока не окончательное.

Демократы в свою очередь намерены провести съезд в штате Висконсин с 17 по 20 августа. Журналистов на него пригласят, правда, количество представителей СМИ свели до минимума из-за коронавируса. Конкурентом Трампа на выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден.