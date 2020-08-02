Белорусские следователи говорят, что задержанные россияне дают показания, которые не совпадают друг с другом

Белорусские следователи говорят, что задержанные в республике россияне дают показания, которые не совпадают друг с другом. Такое поведение лишь усиливает подозрения в отношении них, подчеркнул глава Следственного комитета страны Иван Носкевич.

Накануне всех задержанных поместили под стражу. В среду белорусские власти объявили, что задержали 33 наемника российской ЧВК Вагнера. Они, по словам следователей, планировали организовать беспорядки в ходе президентских выборов. Российская сторона говорит, что задержанные российские граждане находились в республике проездом.