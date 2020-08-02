В России зафиксировано минимальное с 3 мая число смертей из-за коронавируса в сутки

По данным оперативного штаба, скончались 70 человек. Общее число новых случаев составило менее 5,5 тысячи. Всего с начала пандемии заразились более 850 тысяч жителей страны. В Москве за сутки было выявлено 664 новых случаев коронавируса. Это чуть меньше, чем накануне. Скончались 12 человек, у кого был подтвержден диагноз.