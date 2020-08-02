В Алтайском крае следователи задержали директора турбазы, на которой погибли четыре человека

Предварительной причиной смерти супружеской пары с детьми названо отравление угарным газом.

По факту гибели семьи на отдыхе близ озера Ая в Горном Алтае задержан 59-летний владелец и директор турбазы «Глобус». Региональный СК сообщает о возбуждении еще одного уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с гибелью по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным следствия, семья 51-летнего жителя Барнаула еще в прошлое воскресенье заселилась в номер туристического дома. В пятницу там были найдены тела мужчины, его супруги и двоих детей в возрасте 16 и 10 лет. Как сообщает сетевое издание Life со ссылкой на следствие, ровно в тот день, когда погибшая семья только въехала на базу, из-за сильного дождя в доме отключилось электричество. Директор базы якобы отдал указание о подключении дизельных генераторов электричества, которые находились в подсобном помещении как раз под номером. Дверь подсобки «для вентиляции» была открыта, комната приехавших на отдых людей быстро наполнилась выхлопными газами, и спящие погибли. К моменту обнаружения, они были мертвы уже несколько дней.

В сообщении на сайте регионального СК уточняется, что признаков насильственной смерти обнаружено не было, отравление стало приоритетной версией сразу.