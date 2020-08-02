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10:34, 02 августа 2020

Турецкие отели обещают не повышать цены для российских туристов

Глава федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр сказал агентству «РИА Новости», что нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, которые были заключены еще в прошлом году. Некоторые гостиницы, по его словам, даже снижают цены для привлечения клиентов. В свою очередь в Ассоциации туроператоров России ранее предположили, что отдых в Турции подорожает из-за повышения спроса на это направление. Турция стала одной из трех стран, с которыми Россия 1 августа возобновила авиасообщение.



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