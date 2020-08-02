Парижская прокуратура просит возобновить расследование в отношении актера Жерара Депардье

Его обвиняли в изнасиловании, но доказать вину не удалось. Неназванная актриса, как писала газета Figaro, утверждала, что спрашивала у 69-летнего Депардье совета, как улучшить ее игру, а он ее дважды изнасиловал в ее собственном доме. Сам артист обвинения отвергает. Еще в 2013 году он получил российское гражданство, а позже получил прописку в Саранске и Новосибирске, а также квартиру в Грозном.