Республиканская партия США впервые в своей истории планирует намерена провести предвыборный съезд без журналистов

Мероприятие должно пройти с 21 по 24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Организаторы объясняют желание закрыть съезд от прессы пандемией коронавируса. По этой же причине число делегатов сокращено с 2,5 тысяч до 336, передает агентство ТАСС. 24 августа республиканцы должны официально выдвинуть президента Дональда Трампа своим кандидатом на ноябрьских выборах. Их оппоненты, демократы, намерены провести съезд с 17 по 20 августа в Милуоки, штат Висконсин. Число аккредитованных на него журналистов будет сокращено до минимума.
2020-08-02T10:33:51+03:00
2020-08-02T10:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 02 августа 2020
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