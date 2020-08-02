Республиканская партия США впервые в своей истории планирует намерена провести предвыборный съезд без журналистов

Мероприятие должно пройти с 21 по 24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Организаторы объясняют желание закрыть съезд от прессы пандемией коронавируса. По этой же причине число делегатов сокращено с 2,5 тысяч до 336, передает агентство ТАСС. 24 августа республиканцы должны официально выдвинуть президента Дональда Трампа своим кандидатом на ноябрьских выборах. Их оппоненты, демократы, намерены провести съезд с 17 по 20 августа в Милуоки, штат Висконсин. Число аккредитованных на него журналистов будет сокращено до минимума.