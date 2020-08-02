Директор алтайской турбазы «Глобус» задержан по делу о гибели семьи из 4 человек

Расследование ведется в том числе по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Сообщалось, что тела погибших обнаружили в номере. Администрация вызвала полицию после того, как несколько дней не видели членов семьи. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом, передает агентство «Интерфакс». Погибшие приехали на турбазу в минувшие выходные из Барнаула.

