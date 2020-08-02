За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек.
2020-08-02T10:30:36+03:00
2020-08-02T10:31:15+03:00
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10:30, 02 августа 2020
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