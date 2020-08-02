Выставка живописи и графики Александра Бенуа к 150-летию со дня рождения художника открылась в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке. Выставка продлится до 27 сентября.
2020-08-02T10:05:50+03:00
2020-08-02T10:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 02 августа 2020
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