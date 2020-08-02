Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Уже этим вечером астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли должны вернуться на Землю. На орбите они провели два месяца. Перед тем как отправиться домой Хёрли признался: ему сложно описать словами, что для него и коллеги значило стать частью экспедиции. За эти недели астронавты 4 раза вышли в открытый космос и провели огромный объём командной работы, добавил в свою очередь Бенкен. Космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС примерно в половине третьего утра по Москве. Путь до нашей планеты занимает 19 часов. Корабль должен сесть в Атлантическом океане возле штата Флорида. Астронавтов, которые чуть раньше выпрыгнут с парашютами, подберёт спасательное судно. Если всё пройдет удачно это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля за 45 лет, отмечает агентство Reuters. Напомню, Crew Dragon первый в истории космоса корабль, разработанный частной компанией Space X Илона Маска по заказу НАСА. С его помощью США впервые за 9 лет сами отправили в космос своих астронавтов. Все эти годы после закрытия программы Space Shuttle их на космическую станцию доставляли российские корабли Союз.



После того как астронавты окажутся на поисково-спасательном судне их осмотрят медики. После этого самолетом или морским судном Бенкена и Хёрли доставят во Флориду.