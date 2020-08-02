Собянин: В Москве не наблюдается вторая волна коронавируса

В Москве не наблюдается вторая волна коронавируса, уверяет мэр города Сергей Собянин. В то же время он считает, что некоторые российские регионы еще не прошли и первого этапа пандемии.

В начале лета в столице открылись магазины, кафе и рестораны. Тем не менее мэрия не отменяла требования носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте