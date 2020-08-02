Источники агентства Bloomberg сообщили об отсутствии у Кремля планов по силовому разгону протестов в Хабаровске

По их словам, это могло бы спровоцировать еще более мощный политический кризис.

Москву беспокоят выступления в Хабаровске, но разгонять участвующих в митингах и шествиях не станут. Во всяком случае, такой информацией с агентством поделились два источника, которые вовлечены в попытки Кремля преодолеть активность людей, выходящих на улицы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментария по этому поводу на запрос агентства не предоставил, впрочем, на этой неделе он говорил, что в руководстве страны рассчитывают, что ситуация в Хабаровске успокоится по мере того, как новое краевое правительство будет возвращаться к планомерной работе. Вот уже более трех недель жители краевой столицы ежедневно выходят на акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В прошлую субботу акция, по оценке газеты «Коммерсант», собрала на пике 50 тысяч участников. Региональные власти оценивали число протестующих в 6,5 тысяч. Накануне, несмотря на ливень, шествие тоже прошло, но было менее многочисленным. Сегодня, на 23 день митингов, демонстрации не было. К часу пополудни по местному времени на площади Ленина в Хабаровске было около сотни человек, а после начала сильного ливня люди стали расходиться.

Акции солидарности с протестующими жителями Хабаровска накануне прошли и в целом ряде городов страны. География этих выступлений была весьма широка, сообщалось о десятках задержанных.