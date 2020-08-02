Движение автотранспорта ограничено сегодня на нескольких московских улицах

В связи с проведением мероприятий по случаю Дня ВДВ до 10 утра полностью перекрыта улица Советской Армии, где расположены Театр Российской армии и Центральный музей Вооруженных сил. До четырех часов дня не будет движения по Ильинке между Красной и Биржевой площадями. Из-за проведения Московского полумарафона закрыты для транспорта улицы в районе стадиона «Лужники». Ограничено движение машин на Новодевичьей и Фрунзенской набережных, в Крымском проезде, на Пречистенской и Кремлевской набережных и еще ряде улиц.
2020-08-02T09:33:21+03:00
2020-08-02T09:33:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685853-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 02 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)