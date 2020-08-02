Движение автотранспорта ограничено сегодня на нескольких московских улицах

В связи с проведением мероприятий по случаю Дня ВДВ до 10 утра полностью перекрыта улица Советской Армии, где расположены Театр Российской армии и Центральный музей Вооруженных сил. До четырех часов дня не будет движения по Ильинке между Красной и Биржевой площадями. Из-за проведения Московского полумарафона закрыты для транспорта улицы в районе стадиона «Лужники». Ограничено движение машин на Новодевичьей и Фрунзенской набережных, в Крымском проезде, на Пречистенской и Кремлевской набережных и еще ряде улиц.