Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в городе не наблюдается второй волны коронавируса

Число новых случаев, которые выявляют ежедневно, сократилось в 10 раз — с 6,5 тыс. до 650, сказал глава города. Бурный рост в некоторых регионах, по мнению Собянина, означает, что там еще не прошли даже первую волну. Москва же, как и Лондон, Нью-Йорк и Париж, прошли эту стадию, заверил мэр. Тем не менее в российской столице сохраняется требование носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.