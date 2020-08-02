Роскосмос планирует отправить в конце следующего года на орбиту двух космических туристов

Их имена назовут через несколько месяцев. Туристы войдут в состав экспедиции к МКС. Всего в космосе в рамках соглашения между Россией и компанией Space Adventures побывали уже семь частных клиентов. При этом один из них – дважды.
2020-08-02T09:32:25+03:00
2020-08-02T09:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 02 августа 2020
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