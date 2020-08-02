Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

На его борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Через несколько часов он должен будет приводниться у берегов штата Флорида. Запуск Crew Dragon два месяца назад стал первым за девять лет пилотируемым полетом, который был осуществлен с территории США и на аппарате американского производства.
2020-08-02T09:32:06+03:00
2020-08-02T09:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 02 августа 2020
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