Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

На его борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Через несколько часов он должен будет приводниться у берегов штата Флорида. Запуск Crew Dragon два месяца назад стал первым за девять лет пилотируемым полетом, который был осуществлен с территории США и на аппарате американского производства.