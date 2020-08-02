Некоторые из 33 задержанных в Белоруссии россиян сказали, что ехали в Стамбул «осмотреть собор»

По словам главы Следственного комитета страны Иван Носкевич, остальные называют другие пункты назначения. Из тех, кто утверждает, что летел в Турцию, часть говорят, что собирались там отдыхать, а кто-то якобы намеревался работать охранником, добавил Носкевич. На этой неделе белорусские власти объявили, что задержали группу наемников из России. В Минске говорят, что все они работали на ЧВК Вагнера и планировали организовать беспорядки на предстоящих выборах. Российская сторона отвечала, что задержанные находились в соседнем государстве проездом.