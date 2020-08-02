Кремль, как утверждает американское агентство Bloomberg, не планирует разгонять митинги в Хабаровске

Сразу два источника говорят, что власти опасаются спровоцировать еще больший политический кризис. К нему может привести применение силы против десятков тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков однако на запрос агентства по этому поводу не ответил. Накануне в Хабаровске прошел 22-й подряд митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Кроме того, в других городах проходили акции солидарности с протестующими хабаровчанами. И в ходе этих акций полиция задерживала людей.
2020-08-02T09:31:16+03:00
2020-08-02T09:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 02 августа 2020
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