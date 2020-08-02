В Минске состоялась самая многочисленная акция в современной Белоруссии

По данным правозащитного центра «Весна», на митинг в поддержку оппозиционного кандидата на предстоящих президентских выборах Светланы Тихановской вышло свыше 60 тысяч человек. Мероприятие было согласовано. Обошлось без задержаний.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что действующий глава государства Александр Лукашенко должен отказаться от участия в выборах и снять свою кандидатуру. Его переизбрание на новый срок может привести к осложнению ситуации в республике, — полагает Жириновский. По мнению Жириновского, силовые структуры скоро откажутся поддерживать Лукашенко.