Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет сразу в нескольких десятках городов страны

Спортсмены смогут пробежать одну из 4-х дистанций – 1, 5, 10 км или же непосредственно полумарафон – 21 км 100 метров. Организаторы рассчитывали на то, что забеги состоятся во всех регионах России, а на старт одновременно выйдут свыше 100 тысяч россиян. Они даже подавали заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений не везде полумарафон будет привычным. С учетом всех санитарных мер, только в 31 городе бегуны смогут участвовать по всем правилам: в частности, с официальной фиксацией времени и необходимостью медицинской справки. Не исключение – и столица, в которой отдельным и самостоятельным забегом является Московский полумарафон.

В некоторых других городах при большинстве атрибутов вроде стартового набора и медали за участие в забеге спортсмены должны будут самостоятельно зафиксировать свое время. Там же, где полумарафоны и вовсе были вынуждены отменить, участникам разрешили пробежать свою дистанцию в любом месте и в любое время.

В ходе всероссийского полумарафона ежегодного определялась неофициальная беговая столица страны. Дважды это была Казань, а в прошлом году – Владивосток.