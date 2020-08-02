Bloomberg: российские власти не планируют разгонять митинги в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора

Агентство Bloomberg полагает, что российские власти не планируют разгонять митинги в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств. Два источника агентства сказали, что в Москве опасаются, что применение силы против десятков тысяч человек может спровоцировать еще больший политический кризис. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос агентства не ответил.



После вчерашней протестной акции в Хабаровске были задержаны несколько участников из других регионов. Коммунистов из соседней Еврейской Автономной области полицейские сняли с рейсового автобуса, не доезжая до Биробиджана, сообщает новостной портал DVHAB.RU. Телефоны всех троих сразу же были отключены. Накануне на улицы Хабаровска вышли тысячи жителей города. К ним также присоединились люди из других регионов, в том числе Магадана, Камчатки и Приморского края.