Водителей автобусов, на которых не установлены тахографы, начнут штрафовать

Наказание за отсутствие регистратора скорости, режима труда и отдыха членов экипажа составит от 3 до 5 тысяч рублей. Пока что мера распространяется только на частные автобусы, массой менее 5 тонн. Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года.