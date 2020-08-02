Водителей автобусов, на которых не установлены тахографы, начнут штрафовать

Наказание за отсутствие регистратора скорости, режима труда и отдыха членов экипажа составит от 3 до 5 тысяч рублей. Пока что мера распространяется только на частные автобусы, массой менее 5 тонн. Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года.
2020-08-02T08:33:22+03:00
2020-08-02T08:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 02 августа 2020
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