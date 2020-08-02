Российский Минздрав планирует через два месяца приступить к вакцинации населения от коронавируса

Она будет бесплатной. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Минздрав в ближайшие два месяца ожидает еще две вакцины от коронавируса для клинических исследований, отметил Мурашко.
2020-08-02T08:32:45+03:00
2020-08-02T08:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 02 августа 2020
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