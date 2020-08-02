Всего несколько часов простоял в Екатеринбурге арт-объект, установленный в сквере у Театра драмы

Там весной прошлого года проходили массовые протесты против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Инсталляция под названием «Скажи это делом» по форме напоминала упавший забор. Об этом нам рассказала журналист портала Е1 Виктория Чулюкина.

Между тем, по плану арт-объект должен был простоять до 27 августа.