В Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича. Президент Александр Лукашенко заявил, что эти люди стали первыми из примерно 200 человек, которых запланировали «перебросить» для дестабилизации ситуации в республике. При этом белорусский лидер попросил аккуратно с ними обращаться, потому что разбираться, по его мнению, надо с теми, кто давал приказы.

Инцидент с задержанием российских граждан в Белоруссии в ближайшее время будет исчерпан. На это надеется глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.