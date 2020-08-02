В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Протесты в городе продолжаются уже 23-й день подряд, но сегодняшний митинг оказался самым малочисленным. На площади Ленина собралось всего около сотни человек. Местный интернет-портал DVHAB.RU предполагает, что хабаровчан испугала плохая погода. К исходу второго часа на митингующих обрушился гром, молнии и потоки дождя. Шествия на этот раз не состоялось.

Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу. Это дал понять вице-спикер Хабаровской краевой думы, глава фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

Акции солидарности с хабаровчанами проходят и в других российских городах, в том числе, Москве и Санкт-Петербурге. По данным проекта ОВД-Инфо, порядка 70 человек накануне были задержаны.