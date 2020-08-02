Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа прошлого года достигла 12 тысячи долларов

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, этим утром биткоин дорожает примерно на 5%. На долю этой криптовалюты приходится более 60% рынка.

По мнению аналитиков, на которых ссылается РИА Новости, подорожание биткоина связано с ослаблением ряда мировых валют, например, доллара и китайского юаня. Рост может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими же темпами. Ранее опрошенные агентством эксперты прогнозировали дальнейший рост цены биткоина на фоне постепенного восстановления мировой экономики и вслед за укреплением других рисковых активов.