В Хабаровске уже 23-й день подряд продолжаются акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Впрочем, сегодня людей собралось всего около сотни, передает местный интернет-портал DVHAB.RU, предполагая, что хабаровчан испугала плохая погода. Те, кто пришел, просят суд быть гуманнее к бывшему главе региона, которого обвиняют в убийствах и покушении на предпринимателей в 2004-2005 годах.

Акции солидарности с жителями Хабаровска проходят и в других российских городах. Накануне они состоялись, в том числе, в Санкт-Петербурге и Москве.

По данным проекта ОВД-Инфо, на акции в Москве были задержаны 14 человек, а всего по России не менее 70. Кроме того, уже ночью возле отдела полиции Хамовников задержали автора телеграм-канала протестный МГУ Дмитрия Иванова и активистку «бессрочного протеста» Надежду Щетинину, которые ожидали там ранее задержанных. Щетинину вскоре отпустили. На Иванова составили протокол по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях и оставили на ночь в ОВД.