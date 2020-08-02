В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича. Президент Александр Лукашенко заявил, что эти люди стали первыми из примерно 200 человек, которых запланировали «перебросить» для дестабилизации ситуации в республике. Белоруссия готова предоставить России дополнительные данные по этому делу, сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер попросил силовиков аккуратно обращаться с задержанными, отметив, что разбираться надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны. Белорусские спецслужбы утверждают, что эти люди являются бойцами ЧВК Вагнера, которые прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. В Москве это отрицают.