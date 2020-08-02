Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует более чем в 80 городах восьми федеральных округов

Событие поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как беговое массовое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. В общей сложности в нем примут участие более 100 тысяч человек, а победивший город завоюет титул беговой столицы России. В прошлом году лучшим стал Владивосток.

Рекорд будет фиксироваться официальным судьей Книги рекордов Гиннесса на мероприятии в Санкт-Петербурге. Участники стартуют в одно время, 9 утра по Москве, вне зависимости от часовых поясов.

Дистанция составит 21 тысячу метров, 10 тысяч, 5 тысяч или 1,5 метра на выбор в зависимости от уровня подготовки участников. В связи с проведением соревнования ряд улиц в Москве будет перекрыто.