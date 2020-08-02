Турецкие отельеры обещают не повышать цены в этом сезоне после возобновления авиасообщения с Россией

Они прописаны в контрактах с туроператорами и останутся на уровне прошлого года, даже несмотря на увеличение расходов в связи с мерами против распространения коронавируса, сообщил «РИА Новости» глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. По его словам, некоторые отели даже снижают цены, чтобы привлечь клиентов.

В то же время Чорабатыр не смог дать прогноз по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция. Однако он полагает, что его страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, в том числе российских.