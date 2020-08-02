Предвыборный съезд республиканской партии США впервые может пройти в закрытом для прессы режиме. Как проинформировала пресс-служба съезда, это связано с пандемией коронавируса. По этой же причине число делегатов сокращено с более чем 2,5 тысяч до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

Съезд должен пройти 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).