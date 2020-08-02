Сегодня завершается последний из ведущих европейских футбольных Чемпионатов – итальянская Серия А.

Главное достижение итальянского чемпионата – очередная, 9 кряду победа Ювентуса. Старая синьора перебили свой же рекорд по числу завоеванных подряд титулов. Вместе с Ювентусом в Лиге Чемпионов от Италии выступят в новом евросезоне миланский Интер, Аталанта и Лацио. В Лиге Европы сыграют Рома и Милан. Что же касается аутсайдеров, то покидают Серию А СПАЛ и Брешия. Еще один неудачник станет известен сегодня. Претендентов двое — Лечче и Дженоа. При этом у генуэзцев на очко больше, чем у конкурента. И победа в матче против Вероны оставит Дженоа в элите.

И еще одно знаковое для Серии А событие. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу». Он забил 35 мячей в текущем чемпионате Италии, став лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона.

Последние три сезона обладателем Золотой бутсы становился форвард Барселоны Лионель Месси.