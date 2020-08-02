В Москве сегодня перекроют несколько больших улиц

Это произойдет в связи с разными мероприятиями.

Поводом для перекрытия автомобильных дорог в столице в это воскресенья стали как праздничные, так и спортивный события.

Во-первых, в центре города должен будет пройти полумарафон. Из-за него с шести утра со стороны Кремля начнут закрывать проезды у реки. Перекрытия затронут Лужнецкую, Космодамианскую и Кремлевскую набережные, а также улицу Остоженку и Устьинский проезд. Введённые из-за марафона ограничения должны полностью убрать в час дня.

Во-вторых, с шести утра будет остановлено движение по улице Ильинке – от Биржевой площади до Кремля Перекроют также и Васильевский спуск. Там в это время будут проходить мероприятия, связанные с днём ВДВ: крестные ходы, показательное выступления роты почетного караула и многие другие. Предполагается, что эти ограничения снимут в 16 00.

Еще на официальном сайте мэрии Москвы сказано, что с восьми до десяти утра будет полностью перекрыта улица Советской Армии.