В Минске прошел массовый митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Это была самая многочисленная разрешенная акция за последнее время, она собрала, по разным оценкам, от 35 до более 60 тысяч человек. Закончился митинг около десяти вечера, в соответствии с договоренностью с властями. О задержаниях не сообщалось.

Светлана Тихановская, выступая на митинге, призвала своих сторонников преодолеть страх и думать о будущем.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.