«Порту» победил «Бенфику» в финале Кубка Португалии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1. Клубы встретились в финале турнира в 10-й раз, «Порту» во второй раз смог победить «Бенфику» в решающем матче. «Порту» в 17-й раз стал победителем кубка страны и делит по этому показателю второе место со «Спортингом». Еще 12 раз клуб проигрывал в финале. Чаще всех трофей доставался «Бенфике» — 26 раз, проигрыш в финале стал для клуба 11-м.
2020-08-02T05:10:07+03:00
2020-08-02T05:10:07+03:00
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05:10, 02 августа 2020
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